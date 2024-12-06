МЗС рекомендує українцям виїхати із Сирії на тлі бойових зіткнень, що тривають

Тим, хто не планує покидати регіон, нагадали, куди звертатися у разі небезпеки

Ситуація у Сирії (Фото: ЕРА)

Посольство України в Лівані рекомендує українцям виїхати з Сирії й утриматися від візитів у країну через "погіршення безпекової ситуації". Про це повідомили у міністерстві закордонних справ України.

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Громадянам України, які вирішили залишитися у Сирії, рекомендують уникати місць скупчення людей, не брати участі в жодних акціях та демонстраціях і дотримуватися заходів безпеки.

Також не варто залишати місце свого проживання без крайньої потреби, а в разі виходу на вулицю обов'язково брати документи, що посвідчують особу. Крім цього українцям рекомендують скоротити термін перебування на території Сирії.

У разі надзвичайної ситуації або загрози життю українці повинні звернутися до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57. Або надіслати листа на електрону пошти МЗС [email protected] або посольства [email protected].