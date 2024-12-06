У Сибіги відкинули звинувачення у причетності України до загострення у Сирії

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відкинув звинувачення у нібито причетності України до загострення безпекової ситуації у Сирії. Відповідну заяву він зробив на брифінгу 6 грудня.

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За його словами, Україна, на відміну від Росії, дотримується норм міжнародного права та принципів суверенітету інших держав.

"Саме Москва та Тегеран несуть відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації у Сирії. Узагалі причина ситуації, яка є у Сирії багато років, – це злочини режиму Асада. Треба не зміщувати акценти. Злочини режиму Асада проти власного народу і його небажання встановити справедливий та інклюзивний діалог усередині країни. Власне це і призвело до загрози виживання Сирії як єдиної держави", – зазначив речник МЗС.

Росія, за словами Тихого, вже не здатна утримувати дві війни одночасно.

"Значні російські втрати в Україні призвели до того, що Москва вже вивела із Сирії частину особового складу та техніки і, власне, залишила свого союзника без підтримки. Частина російських військовослужбовців залишається відрізаною від основних сил у базах у Тартусі та Хмеймімі. Це сигнал слабкості російського режиму, який, я думаю, у багатьох місцях у світі побачать", – додав Тихий.