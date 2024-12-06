У Сибіги відкинули звинувачення у причетності України до загострення у Сирії
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відкинув звинувачення у нібито причетності України до загострення безпекової ситуації у Сирії. Відповідну заяву він зробив на брифінгу 6 грудня.
За його словами, Україна, на відміну від Росії, дотримується норм міжнародного права та принципів суверенітету інших держав.
"Саме Москва та Тегеран несуть відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації у Сирії. Узагалі причина ситуації, яка є у Сирії багато років, – це злочини режиму Асада. Треба не зміщувати акценти. Злочини режиму Асада проти власного народу і його небажання встановити справедливий та інклюзивний діалог усередині країни. Власне це і призвело до загрози виживання Сирії як єдиної держави", – зазначив речник МЗС.
Росія, за словами Тихого, вже не здатна утримувати дві війни одночасно.
"Значні російські втрати в Україні призвели до того, що Москва вже вивела із Сирії частину особового складу та техніки і, власне, залишила свого союзника без підтримки. Частина російських військовослужбовців залишається відрізаною від основних сил у базах у Тартусі та Хмеймімі. Це сигнал слабкості російського режиму, який, я думаю, у багатьох місцях у світі побачать", – додав Тихий.
- 27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада у західній частині провінції Алеппо.
- Уже 29 листопада стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо. На той момент було відомо, що опозиція захопила понад 50 сіл і далі наступає на стратегічно важливі об'єкти, просуваючися вглиб Алеппо.
- 30 листопада військові режиму Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо.
- 2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають із Дамаску та залишили декілька баз у Сирії.
- 5 грудня стало відомо, що сирійські повстанці увійшли в Хаму й витіснили армію Асада з ключового міста.