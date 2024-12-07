Асада немає у жодному з відомих місць у Дамаску, але режим заперечує втечу – CNN

У повстанців немає надійних даних щодо локації диктатора й вони продовжують його шукати, заявив співбесідник видання

Башар Асад (Фото: EPA)

Сирійського диктатора Башара Асада немає у жодному з місць у Дамаску, у яких він зазвичай перебуває, заявив телеканал CNN з посиланням на анонімне джерело.

Адміністрація диктатора стверджує, що він не тікав зі столиці. Водночас співрозмовник CNN стверджує, що Асада немає у жодній з його звичних локацій.

За даними співбесідника, гвардія диктатора більше не розміщена у звичайному місці проживання Асада (вона мала б бути на місці, якби тиран був там).

Традиційно ця гвардія забезпечувала внутрішній кордон безпеки Асада й очікується, що деякі її бійці супроводжуватимуть диктатора.

Джерело повідомило, що у повстанців немає надійних розвідувальних даних стосовно місцезнаходження Асада й вони продовжують зусилля з пошуку диктатора.

Раніше видання The Wall Street Journal заявило, що дружина та діти Асада втекли до Росії ще минулого тижня, а його зяті поїхали до Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це медіа повідомили неназвані посадовці сирійського сектору безпеки та чиновники ОАЕ.

Натомість в Ірані, традиційному союзнику Асада, не підтверджують дані щодо втечі Асада з родиною. Таку заяву зробив Якуб Резазаде, член парламентських комітетів з нацбезпеки та зовнішньої політики.

Загалом надійних підтверджень втечі Асада зі столиці ще немає. Тим часом повстанці продовжують наступ на Дамаск з півдня, надходять суперечливі дані щодо їхнього просування.

Водночас у декількох передмістях столиці місцеві жителі вийшли на вулиці протестувати: розривали плакати з Асадом та знесли статую його батьку-диктатору Хафезу аль-Асаду, спротиву з боку армії та поліції не було. Мешканці заявили, що до них також приєдналися й солдати, які перевдягнулися у цивільний одяг та дезертували, передає агенція Reuters.

7 грудня сирійські повстанці взяли під свій контроль четвертий великий населений пункт – місто Дар'а. Також опозиція просунулася до околиці Хомса.

Видання NYT з посиланням на джерела стверджує, що вранці у п'ятницю, 6 грудня, Іран почав евакуйовувати своїх військових командирів та персонал з Сирії.