Іран евакуював топгенералів "Кудс" та дипломатичний корпус з Сирії – NYT

За даними джерел, деякі іранці вилітають літаком до столиці країни Тегерана, а інші – виїжджають наземним транспортом до Лівану, Ірану та сирійського порту Латакія

Іранський прапор (Ілюстративне фото: EPA)

З ранку п'ятниці, 6 грудня, Іран почав евакуйовувати своїх військових командирів та персонал з Сирії, повідомили виданню The New York Times неназвані регіональні посадовці та троє іранських чиновників.

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Це є ознакою неспроможності Ірану допомогти диктатору Башару Асаду зберегти владу, коли він зіткнувся з відновленим наступом повстанців, зазначає медіа.

Чиновники зауважили, що серед евакуйованих до сусідніх Іраку та Лівану були топкомандири могутніх іранських сил "Кудс", закордонного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Зокрема, за даними джерел, два високопоставлені генерали "Кудс", які були направлені для консультування сирійської армії, втекли до Іраку.

Іранські посадовці, двоє з яких входять до Корпусу, та регіональні чиновники повідомили, що також евакуюються особовий склад КВІР, частина іранського дипломатичного персоналу, їхні сім'ї та іранські цивільні особи.

Співрозмовники NYT повідомили про евакуацію в посольстві Ірану в Дамаску та на базах КВІР, щонайменше частина співробітників посольства виїхала.

За даними джерел, деякі іранці вилітають літаком до столиці країни Тегерана, а інші виїжджають наземним транспортом до Лівану, Ірану та сирійського порту Латакія.

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Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвідав Дамаск, де зустрівся з диктатором Асадом та пообіцяв повну підтримку з боку своєї країни.

Але вже 6 грудня у столиці Іраку Багдаді він зробив більш неоднозначну заяву: "Ми не провісники. Все, на що буде Божа воля, станеться, але спротив виконає свій обов’язок".

Як і Росія, Іран був найбільш впливовим прихильником сирійського режиму впродовж 13 років, надсилав йому радників та командирів на бази та передову й підтримував його ополченців. Також Іран використовував Сирію як ключовий маршрут для постачання зброї ліванському угрупованню "Хезболла".

7 грудня сирійські повстанці взяли під свій контроль четвертий великий населений пункт – місто Дараа. Також опозиція просунулася до околиці Хомса.