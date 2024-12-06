Курдські сили взяли Дейр-ез-Зор у Сирії – третє велике місто, втрачене військами Асада
Сирійські урядові війська почали покидати райони поблизу міста Дейр-ез-Зор на сході країни. За непідтвердженими даними, ці території зайняли курдські сили, які раніше перебували на іншому боці річки Євфрат. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).
За даними джерел SOHR, війська під керівництвом сирійського президента Башара Асада розпочали виведення підрозділів, дислокованих у районі Дейр-ез-Зора, і вирушають у бік столиці.
Окрім Дейр-ез-Зора урядові війська залишають свої позиції в населених пунктах Аль-Маядин, Аль-Курія та Абу-Кемаль.
За даними Reuters, сирійські військові та підтримувані Іраном іракські бойовики залишили Дейр-ез-Зор до того, як туди увійшли загони Сирійських демократичних сил (СДС) – інтернаціонального військового альянсу на чолі з сирійськими курдськими угрупованнями.
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