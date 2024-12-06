Курдские силы взяли Дейр-эз-Зор в Сирии – третий крупный город, утраченный войсками Асада
Сирийские правительственные войска начали покидать районы вблизи города Дейр-эз-Зор на востоке страны. По неподтвержденным данным, эти территории заняли курдские силы, ранее находившиеся на другой стороне реки Евфрат. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).
По данным источников SOHR, войска под руководством сирийского президента Башара Асада приступили к выводу подразделений, дислоцированных в районе Дейр-эз-Зора, и направляются в сторону столицы.
Кроме Дейр-эз-Зора правительственные войска оставляют свои позиции в населенных пунктах Аль-Маядин, Аль-Курия и Абу-Кемаль.
По данным Reuters, сирийские военные и поддерживаемые Ираном иракские боевики покинули Дейр-эз-Зор до того, как туда вошли отряды Сирийских демократических сил (СДС) – интернационального военного альянса во главе с сирийскими курдскими группировками.
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