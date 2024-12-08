Сирійські повстанці заявили, що увійшли в передмістя Дамаску

Раніше повстанці заявили про взяття під контроль ключового міста Холмс

Сирія (Ілюстративне фото: Mohammed Al Rifai/EPA)

Сирійські повстанці заявили в неділю, 8 грудня, що почали входити в Дамаск без жодних ознак розгортання армії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представників повстанців.

"Ми разом із сирійським народом святкуємо новину про звільнення наших ув’язнених, зняття з них ланцюгів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в’язниці Седная", – додали вони.

Седная – велика військова в'язниця на околиці Дамаска, де сирійський уряд утримував тисячі людей.

Раніше сирійські повстанці оголосили, що вони отримали повний контроль над ключовим містом Хомс рано в неділю після лише дня боїв.

Reuters із посиланням на двох місцевих мешканців повідомило, що у центрі Дамаска були чутні сильні звуки стрілянини.

Повстанці, яких підбадьорило виведення військ із ключових міст протягом трохи більше ніж тижня, стверджують, що вони просуваються до столиці, де знаходиться резиденція диктатора Башара Асада.

Водночас Al Jazeera повідомила, що сирійські повстанці заявили про завершення періоду правління Асадів і початок "нової ери" в історії країни.

"Після 50 років гноблення під правлінням баасистів і 13 років злочинності, тиранії та переміщення, а також після тривалої боротьби, протистояння різного роду окупаційним силам, ми оголошуємо сьогодні, 8 грудня 2024 року, кінець цієї темної епохи та початок нової ери для Сирії", – йдеться у заяві повстанців.

ДОПОВНЕНО О 07:20. Reuters із посиланням на сирійського офіцера повідомило, що 24-річне правління Асада закінчилося. Очікується, що сирійські повстанці, які заявили, що Дамаск "тепер вільний від Асада", зроблять своє перше звернення до народу на державному телебаченні, розповіли два співрозмовники.

За словами очевидців, тисячі людей зібралися на головній площі Дамаска, розмахуючи руками та скандуючи слово "Свобода".

Захоплення повстанцями Дамаску поклало край правлінню сім’ї Асадів у Сирії та завдало потужного удару по Росії й Ірану, які втратили ключового союзника на Близькому Сході.