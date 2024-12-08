Ізраїль розгорнув свої підрозділи у буферній зоні на кордоні із Сирією
Армія оборони Ізраїлю у неділю, 8 грудня, розгорнула свої підрозділи у буферній зоні та в кількох "інших місцях" на кордоні із Сирією. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
У повідомленні йдеться, що відповідно до оцінки ситуації після нещодавніх подій у Сирії, включаючи вхід озброєних людей в буферну зону, ЦАХАЛ розгорнув сили в буферній зоні та в кількох інших місцях.
Військові зазначили, що ціль розгортання – забезпечити безпеку громади Голанських висот і громадян Ізраїлю.
"Наголошуємо, що ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії. Проте продовжуватиме діяти стільки, скільки буде необхідно, щоб зберегти буферну зону та захистити Ізраїль та його цивільне населення", – зазначили в Армії оборони Ізраїлю.
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