Ізраїль розгорнув свої підрозділи у буферній зоні на кордоні із Сирією

Військові Ізраїлю (Фото: Atef Safadi/EPA)

Армія оборони Ізраїлю у неділю, 8 грудня, розгорнула свої підрозділи у буферній зоні та в кількох "інших місцях" на кордоні із Сирією. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

У повідомленні йдеться, що відповідно до оцінки ситуації після нещодавніх подій у Сирії, включаючи вхід озброєних людей в буферну зону, ЦАХАЛ розгорнув сили в буферній зоні та в кількох інших місцях.

Військові зазначили, що ціль розгортання – забезпечити безпеку громади Голанських висот і громадян Ізраїлю.

"Наголошуємо, що ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії. Проте продовжуватиме діяти стільки, скільки буде необхідно, щоб зберегти буферну зону та захистити Ізраїль та його цивільне населення", – зазначили в Армії оборони Ізраїлю.