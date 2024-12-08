"Ланцюгова реакція". Нетаньягу: Режим Асада впав через дії Ізраїлю проти нього, Хезболли та Ірану

Політик повідомив, що ізраїльські військові зайняли тимчасові позиції на Голанських висотах, коли сирійська армія відійшла

Фото: Kobi Gideon / GPO

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що падіння сирійського режиму – наслідок силових дій його країни проти угрупування Хезболла, Ірану та диктатора Башара Асада.

Таку заяву очільник уряду зробив на Голанських висотах – окупованій території Сирії, котру Ізраїль контролює з 1967 року.

"Це історичний день для Близького Сходу. Крах режиму Асада, тиранії в Дамаску відкриває чудові можливості, але також таїть у собі значні небезпеки. Цей крах є прямим результатом наших силових дій проти Хезболли та Ірану, Асада. Це викликало ланцюгову реакцію всіх, хто хоче звільнитися від цієї тиранії та її гніту", – зазначив Нетаньягу.

Водночас він визнав, що зараз необхідно вжити заходів проти можливих загроз. Однією з них прем'єр назвав крах угоди про розведення сил між Ізраїлем та Сирією від 1974 року, котра діяла впродовж 50 років після закінчення війни Судного дня.

Нетаньягу підтвердив, що ввечері 7 грудня сирійська армія залишила позиції – й Ізраїль наказав своїм військам їх зайняти, аби гарантувати, що жодні ворожі сили не закріпляться "прямо біля кордону" країни.

"Це тимчасова оборонна позиція, поки не буде знайдено відповідне рішення", зауважив політик.

Також він повідомив, що Ізраїль "простягає руку миру" усім, хто знаходиться за його кордоном у Сирії: друзам, курдам, християнам і мусульманам, які хочуть жити в мирі з його країною.

За його словами, Ізраїль буде "дуже уважно" стежити за подіями.

"Якщо ми зможемо встановити добросусідські та мирні відносини з новими силами, які з’являються в Сирії, то це наше бажання. Але якщо ми цього не зробимо, ми зробимо все можливе, щоб захистити державу Ізраїль і кордон Ізраїлю", – підсумував прем'єр.

Читайте також Падіння кривавого диктатора. Сім фактів про режим Башара Асада