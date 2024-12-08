Reuters: Літак, на борту якого міг перебувати Асад, зник з радарів

У російському МЗС заявили, що Асад нібито після переговорів з повстанцями вирішив передати владу мирним шляхом та покинув країну

Башар Асад (Фото: російські пропагандисти)

Літак, на якому диктатор Сирії Башар Асад, ймовірно, залишив Дамаск незадовго до захоплення міста повстанцями, зник з радарів й міг зазнати катастрофи. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані сервісу Flightradar24 та на двох неназваних співрозмовників у Сирії.

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Двоє сирійських офіцерів заявили журналістам, що Асад, ймовірно, вилетів із Дамаска у невідомому напрямку. Це відбулося в той момент, коли стало відомо про вхід повстанців до столиці країни.

Згідно з даними сервісу Flightradar, літак Syrian Air, на борту якого міг перебувати Асад, вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена повстанцями.

Він спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, але потім зробив різкий розворот і пролетів у протилежному напрямку кілька хвилин, перш ніж зник з радарів. Reuters не змогло відразу визначити, хто був на борту.

Двоє співрозмовників у Сирії сказали, що існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, оскільки залишається загадкою, чому літак зробив несподіваний розворот і зник з радарів згідно з даними Flightradar. Підтверджень щодо падіння літака і загибелі Асада немає.

Журналіст Барак Равід із посиланням на ізраїльського посадовця, який говорив на умовах анонімності, написав, що Асад залишив Дамаск близько опівночі та вирушив на російську військову базу в Сирії. Звідти він мав намір вилетіти до Москви.

Водночас офіційний представник США підтвердив, що Асад залишав Дамаск у ніч проти 8 грудня. Співрозмовник припустив, що диктатор планував летіти до столиці РФ.

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що Асад нібито після переговорів з повстанцями вирішив передати владу мирним шляхом та покинув країну. Там не розповіли, де саме він зараз знаходиться.

Росіяни запевнили, що в переговорах участі не брали, але "перебувають у контакті з усіма угрупованнями сирійської опозиції".

В МЗС Росії стверджують, що військові бази РФ на території Сирії перебувають "у режимі підвищеної бойової готовності", але нібито "серйозної загрози безпеці немає".

Телеканал CNN 7 грудня писав, що Асада немає у жодному з місць у Дамаску, у яких він зазвичай перебував. На той момент підтверджень втечі Асада зі столиці не було.

Раніше видання The Wall Street Journal заявило, що дружина та діти Асада втекли до Росії ще минулого тижня, а його зяті поїхали до Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це медіа повідомили неназвані посадовці сирійського сектору безпеки та чиновники ОАЕ.