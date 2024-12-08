Reuters: Самолет, на борту которого мог находиться Асад, исчез с радаров

В российском МИД заявили, что Асад якобы после переговоров с повстанцами решил передать власть мирным путем и покинул страну

Башар Асад (Фото: российские пропагандисты)

Самолет, на котором диктатор Сирии Башар Асад, вероятно, покинул Дамаск незадолго до захвата города повстанцами, исчез с радаров и мог потерпеть крушение. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 и двух неназванных собеседников в Сирии.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Два сирийских офицера заявили журналистам, что Асад, вероятно, вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Это произошло в тот момент, когда стало известно о входе повстанцев в столицу страны.

Согласно данным сервиса Flightradar, самолет Syrian Air, на борту которого мог находиться Асад, вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами.

Он сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, но затем совершил резкий разворот и пролетел в противоположном направлении несколько минут, прежде чем пропал с радаров. Reuters не смог сразу определить, кто был на борту.

Двое собеседников в Сирии сказали, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет совершил неожиданный разворот и исчез с радаров согласно данным Flightradar. Подтверждений по падению самолета и гибели Асада нет.

Журналист Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника, говорившего на условиях анонимности, написал, что Асад покинул Дамаск около полуночи и отправился на российскую военную базу в Сирии. Оттуда он намеревался вылететь в Москву.

В то же время официальный представитель США подтвердил, что Асад покинул Дамаск в ночь на 8 декабря. Собеседник предположил, что диктатор планировал лететь в столицу РФ.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Асад якобы после переговоров с повстанцами решил передать власть мирным путем и покинул страну. Там не рассказали, где он сейчас находится.

Россияне заверили, что в переговорах не участвовали, но "находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции".

В МИД России утверждают, что военные базы РФ на территории Сирии находятся "в режиме повышенной боевой готовности", но якобы "серьезной угрозы безопасности нет".

Телеканал CNN 7 декабря писал, что Асада нет ни в одном из мест в Дамаске, где он обычно находился. На тот момент подтверждений бегства Асада из столицы не было.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что жена и дети Асада бежали в Россию еще на прошлой неделе, а его зятья уехали в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом медиа сообщили неназванные должностные лица сирийского сектора безопасности и чиновники ОАЭ.