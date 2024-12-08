"Показує слабкість Росії та Ірану". В Європі схвалюють падіння Асада – заяви політиків

Кая Каллас (Фото: Європарламент)

На падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада схвально відреагували очільниця євродипломатії Кая Каллас, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Кінець диктатури Асада є позитивною і довгоочікуваною подією. Це також показує слабкість прихильників Асада, Росії та Ірану", – написала Каллас.

За її словами, пріоритетом Євросоюзу є забезпечення безпеки у регіоні. Посадовиця анонсувала, що буде працювати "з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні".

Каллас зазначила, що перебуває у тісному контакті з міністрами країн регіону. На її думку, процес відновлення Сирії буде "тривалим і складним", й усі сторони мають бути готові до конструктивної взаємодії.

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"Варварська держава впала. Нарешті", – так на падіння Асада відреагував французький лідер Макрон.

Політик віддав належне сирійському народу, його мужності та терпінню: "У цей момент невизначеності я надсилаю їм свої побажання миру, свободи та єдності".

За його словами, Франція залишатиметься відданою безпеці "всіх на Близькому Сході".

Тим часом канцлер Шольц назвав кінець правління Асада "хорошою новиною".

Він вважає, що зараз важливо, аби у Сирії був швидко відновлений правопорядок.

"Усі релігійні громади та всі меншини повинні користуватися захистом зараз і в майбутньому", – зауважив очільник німецького уряду.

Голова української дипломатії Андрій Сибіга зауважив, що падіння режиму Асада – те, що буде з усіма, хто робить ставку на Володимира Путіна. За його словами, Україна готова до відновлення відносин з Сирією у майбутньому.