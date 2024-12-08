"Показывает слабость России и Ирана". В Европе одобряют падение Асада: заявления политиков
На падение режима сирийского диктатора Башара Асада одобрительно отреагировали глава евродипломатии Кая Каллас, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
"Конец диктатуры Асада является положительным и долгожданным событием. Это также показывает слабость сторонников Асада, России и Ирана", – написала Каллас.
По ее словам, приоритетом Евросоюза есть обеспечение безопасности в регионе. Чиновница анонсировала, что будет работать "со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе".
Каллас отметила, что находится в тесном соприкосновении с министрами стран региона. По ее мнению, процесс восстановления Сирии будет "длительным и сложным", и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию.
"Варварское государство пало. Наконец-то", – так на падение Асада отреагировал французский лидер Макрон.
Политик отдал должное сирийскому народу, его мужеству и терпению: "В этот момент неопределенности я присылаю им свои пожелания миру, свободе и единству".
По его словам, Франция будет оставаться верной безопасности "всех на Ближнем Востоке".
Тем временем канцлер Шольц назвал конец правления Асада "хорошей новостью".
Он считает, что сейчас важно, чтобы в Сирии был быстро восстановлен правопорядок.
"Все религиозные общины и все меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем", – отметил немецкий политик.
Глава украинской дипломатии Андрей Сибига отметил, что падение режима Асада – то, что будет со всеми, кто делает ставку на Владимира Путина. По его словам, Украина готова к возобновлению отношений с Сирией в будущем.
- 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.
- Украинская военная разведка заявила, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли с сирийской базы в Тартусе и опрокидывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим".
- Агентство Reuters утверждает, что самолет, на котором диктатор Сирии, вероятно, покинул Дамаск незадолго до захвата города повстанцами, исчез с радаров и мог потерпеть крушение.