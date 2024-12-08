"Показывает слабость России и Ирана". В Европе одобряют падение Асада: заявления политиков

Кая Каллас (Фото: Европарламент)

На падение режима сирийского диктатора Башара Асада одобрительно отреагировали глава евродипломатии Кая Каллас, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Конец диктатуры Асада является положительным и долгожданным событием. Это также показывает слабость сторонников Асада, России и Ирана", – написала Каллас.

По ее словам, приоритетом Евросоюза есть обеспечение безопасности в регионе. Чиновница анонсировала, что будет работать "со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе".

Каллас отметила, что находится в тесном соприкосновении с министрами стран региона. По ее мнению, процесс восстановления Сирии будет "длительным и сложным", и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию.

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"Варварское государство пало. Наконец-то", – так на падение Асада отреагировал французский лидер Макрон.

Политик отдал должное сирийскому народу, его мужеству и терпению: "В этот момент неопределенности я присылаю им свои пожелания миру, свободе и единству".

По его словам, Франция будет оставаться верной безопасности "всех на Ближнем Востоке".

Тем временем канцлер Шольц назвал конец правления Асада "хорошей новостью".

Он считает, что сейчас важно, чтобы в Сирии был быстро восстановлен правопорядок.

"Все религиозные общины и все меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем", – отметил немецкий политик.

Глава украинской дипломатии Андрей Сибига отметил, что падение режима Асада – то, что будет со всеми, кто делает ставку на Владимира Путина. По его словам, Украина готова к возобновлению отношений с Сирией в будущем.