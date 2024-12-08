Украина о падении Асада: Так будет со всеми, кто ставит на Путина, ведь он всегда предает

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Режим диктатора Сирии Башара Асада – и так будет со всеми, кто делает ставку на Владимира Путина. Украина готова к возобновлению отношений с Сирией.

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда изменяет тем, кто на него полагается. Сейчас главная цель – восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия", – написал чиновник.

Сибига отметил, что необходимо "приложить все усилия" для стабилизации региона, а также гарантировать инклюзивный политический диалог в Сирии для функционирующих государственных институций.

Также Украина готова "проложить путь к возобновлению отношений" в будущем и подтверждает поддержку Сирии, отметил министр.

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в июне 2022 года, поскольку режим Асада признал фейковую "независимость" временно оккупированных Россией территорий Украины. Провозглашение так называемой "независимости" было псевдоюридической формальностью перед тем, как РФ заявила о "присоединении" оккупированных украинских областей. Последнее Сирия тоже признавала.

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против диктатора Асада, а также граждан России, Ирана и Сирии и компаний.