Україна про падіння Асада: Так буде з усіма, хто ставить на Путіна, бо він завжди зраджує

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Режим диктатора Сирії Башара Асада впав – і так буде з усіма, хто робить ставку на Володимира Путіна. Україна готова до відновлення відносин з Сирією у майбутньому, заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

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"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", – написав посадовець.

Сибіга зауважив, що необхідно "докласти всіх зусиль" для стабілізації регіону, а також гарантувати інклюзивний політичний діалог у Сирії задля функціонуючих державних інституцій.

Також Україна готова "прокласти шлях до відновлення відносин" у майбутньому та підтверджує підтримку народу Сирії, зауважив міністр.

Україна розірвала дипломатичні відносини із Сирією у червні 2022 року, оскільки режим Асада визнав фейкову "незалежність" тимчасово окупованих Росією територій України. Проголошення так званої "незалежності" було псевдоюридичною формальністю перед тим, як РФ заявила про "приєднання" окупованих українських областей. Останнє Сирія теж визнавала.

У березні 2023-го президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти диктатора Асада, а також громадян Росії, Ірану та Сирії та компаній.