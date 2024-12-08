Нетаньяху: Режим Асада пал из-за действий Израиля против него, Хезболлы и Ирана.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что падение сирийского режима – следствие силовых действий его страны против группировки Хезболла, Ирана и диктатора Башара Асада.

Такое заявление глава правительства сделал на Голанских высотах – оккупированной территории Сирии, которую контролирует Израиль с 1967 года.

"Это исторический день для Ближнего Востока. Крах режима Асада, тирании в Дамаске открывает прекрасные возможности, но также таит в себе значительные опасности. Этот крах является прямым результатом наших силовых действий против Хезболлы и Ирана, Асада. Это вызвало цепную реакцию всех, кто хочет освободиться от этой тирании и ее гнета", – отметил Нетаньяху.

В то же время он признал, что сейчас необходимо принять меры против возможных угроз. Одной из них премьер назвал крах соглашения о разведении сил между Израилем и Сирией от 1974 года, действовавшего в течение 50 лет после окончания войны Судного дня.

Нетаньяху подтвердил, что вечером 7 декабря сирийская армия оставила позиции – и Израиль приказал своим войскам их занять, чтобы гарантировать, что никакие вражеские силы не закрепятся "прямо у границы" страны.

"Это временная оборонная позиция, пока не будет найдено соответствующее решение", – отметил политик.

Также он сообщил, что Израиль "протягивает руку миру" всем, кто находится за его границей в Сирии: друзьям, курдам, христианам и мусульманам, желающим жить в мире с его страной.

По его словам, Израиль будет "очень внимательно" следить за происходящим.

"Если мы сможем установить добрососедские и мирные отношения с появляющимися в Сирии новыми силами, то это наше желание. Но если мы этого не сделаем, мы сделаем все возможное, чтобы защитить государство Израиль и границу Израиля", – подытожил премьер. ер.

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