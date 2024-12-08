ГУР: Росія допомогла Асаду втекти, дані про авіакатастрофу – дезінформація
Росія провела операцію з порятунку сирійського диктатора Башара Асада та його наближених – дані про нібито збиття або авіакатастрофу його літака є дезінформацією для прикриття. Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Втеча Асада зі столиці Сирії Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення сигналу літака Іл-76Т з радарів, на борту котрого перебував диктатор. Це пов'язували нібито зі збиттям чи авіакатастрофою повітряного судна. Зокрема, версію про авіакатастрофу літака з посиланням на сирійські джерела опублікувала агенція Reuters.
Проте, за даними ГУР, таку дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку Асада та обмеженого кола осіб, наближених до диктатора.
Розвідка припускає, що втрата сигналу літака, ймовірно, пов'язана з діями екіпажу, котрий виконував інструкції росіян та проводив політ під їх керівництвом.
Тим часом, додає відомство, становище контингенту РФ у Сирії стабільно є "скрутним і скрушним" – залишки угруповання окупантів продовжують "похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом".
"Першими втекли "шишки" російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом Сергієм Кісельом територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ у Сирії генерал Олександр Чайко — він покомандував тиждень", – повідомляє ГУР.
За його даними, для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу РФ залучила додаткові кораблі, зокрема зі складу Балтійського флоту.
ДОПОВНЕНО. Російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням на "джерело у Кремлі" стверджує, що Асад із членами своєї родини прибув до Москви, Росія надала їм притулок. Підтверджень цьому наразі немає.
- 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.
- Українська воєнна розвідка повідомляла, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".
- Голова МЗС України зауважив, що падіння режиму Асада – те, що буде з усіма, хто робить ставку на Володимира Путіна. За його словами, Україна готова до відновлення відносин із Сирією у майбутньому. У Європі також схвально відреагували на події у Сирії.