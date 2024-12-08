ГУР: Россия помогла Асаду сбежать, информация об авиакатастрофе – дезинформация

Остатки группировки оккупантов продолжают "торопливо упаковываться и отчаливать по морю и небу", заявила разведка

Башар Асад (Фото: EPA)

Россия провела операцию по спасению сирийского диктатора Башара Асада и его приближенных – данные о якобы сбитии или авиакатастрофе его самолета являются дезинформацией для прикрытия. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Бегство Асада из столицы Сирии Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении сигнала самолета Ил-76Т с радаров, на борту которого находился диктатор. Это связывали якобы со сбитием или авиакатастрофой воздушного судна. В частности, версию об авиакатастрофе самолета со ссылкой на сирийские источники опубликовало агентство Reuters.

Однако, по данным ГУР, такую дезинформацию Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению Асада и ограниченного круга лиц, приближенных к диктатору.

Разведка предполагает, что потеря сигнала самолета, вероятно, связана с действиями экипажа, выполнявшего инструкции россиян и проводившего полет под их руководством.

Между тем, добавляет ведомство, положение контингента РФ в Сирии стабильно "затруднительно и сокрушительно" – остатки группировки оккупантов продолжают "торопливо упаковываться и отчаливать по морю и небу".

"Первыми сбежали "шишки" российской армии. В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны покинул вновь назначенный командующий группировкой войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко — он покомандовал неделю", – сообщает ГУР.

По его данным, для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава РФ привлекла дополнительные корабли, в том числе из состава Балтийского флота.

ДОПОЛНЕНО. Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на "источник в Кремле" утверждает, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище.

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