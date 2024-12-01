ГУР: В Сирии без вести пропали сотни российских военных, Кремль сменил командующего

После трех дней наступательных действий сил, поддерживаемых Турцией, российские войска понесли потери, и некоторые подразделения оказались в окружении

Повстанцы сжигают плакат с Башаром Асадом (Фото: ЕРА/ KARAM AL-MASRI)

На фоне утрат российских войск в Сирии Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике генерала Сергея Киселя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

Ранее генерал Кисиль продемонстрировал провальные результаты во время полномасштабного вторжения в Украину, из-за чего был уволен с должности, а затем направлен в Сирию, отметили разведчики.

Вместо него для поддержки режима Башара Асада Москва направила нового военного — генерал-лейтенанта Александра Чайка, ранее командовавшего российской группировкой в Сирии в 2017-2019 годах.

Также на военно-морской базе в Тартусе появился командующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

После трех дней успешных наступательных действий сил, поддерживаемых Турцией, российские войска понесли потери, и некоторые подразделения оказались в окружении. В Сирии пропали без вести сотни российских военных .

27 ноября сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы диктатора Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 29 ноября стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо. На тот момент было известно, что оппозиция захватила более 50 деревень и продолжает наступление на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.

30 ноября военные режима Башара Асада объявили о "временном выводе войск" из Алеппо, одного из двух крупнейших городов Сирии.