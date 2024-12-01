ГУР: В Сирии без вести пропали сотни российских военных, Кремль сменил командующего
На фоне утрат российских войск в Сирии Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике генерала Сергея Киселя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.
Ранее генерал Кисиль продемонстрировал провальные результаты во время полномасштабного вторжения в Украину, из-за чего был уволен с должности, а затем направлен в Сирию, отметили разведчики.
Вместо него для поддержки режима Башара Асада Москва направила нового военного — генерал-лейтенанта Александра Чайка, ранее командовавшего российской группировкой в Сирии в 2017-2019 годах.
Также на военно-морской базе в Тартусе появился командующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.
После трех дней успешных наступательных действий сил, поддерживаемых Турцией, российские войска понесли потери, и некоторые подразделения оказались в окружении. В Сирии пропали без вести сотни российских военных .
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