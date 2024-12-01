ГУР: У Сирії безвісти пропали сотні російських військових, Кремль змінив командувача

Після трьох днів успішних наступальних дій сил, підтримуваних Туреччиною, російські війська зазнали втрат, і деякі підрозділи опинились в оточенні

Повстанці спалюють плакат з Башаром Асадом (Фото: ЕРА/ KARAM AL-MASRI)

На тлі втрат російських військ у Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці генерала Сергія Киселя. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Раніше генерал Кисіль продемонстрував провальні результати під час повномасштабного вторгнення в Україну, через що його звільнили з посади, а потім відправили до Сирії, зазначили розвідники.

Замість нього для підтримки режиму Башара Асада Москва надіслала нового військовика — генерал-лейтенанта Олександра Чайка, який раніше командував російським угрупованням у Сирії у 2017-2019 роках.

Також на військово-морській базі в Тартусі з'явився командувач ВМФ РФ адмірал Олександр Моїсеєв.

Після трьох днів успішних наступальних дій сил, підтримуваних Туреччиною, російські війська зазнали втрат, і деякі підрозділи опинились в оточенні. В Сирії пропали безвісти сотні російських військових.

27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили диктатора Асада в західній частині провінції Алеппо.

Уже 29 листопада стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо. На той момент було відомо, що опозиція захопила понад 50 сіл і продовжує наступ на стратегічно важливі об'єкти, просуваючись вглиб Алеппо.

30 листопада військові режиму Башара Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо, одного з двох найбільших міст Сирії.