"Россию и ее союзников можно победить". Туск отреагировал на падение режима Асада

Премьер Польши отметил, что "даже жесточайший режим может упасть"

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Падение режима диктатора Башара Асада в Сирии должно заставить мир понять, что Россию и ее союзников можно победить. Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск .

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"События в Сирии еще раз заставили мир осознать или, по крайней мере, они должны [заставить осознать], что даже самый жестокий режим может упасть, а Россию и ее союзников можно победить", – заявил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил – то, что произошло с режимом Асада, будет со всеми, кто делает ставку на Владимира Путина . По его словам, Украина готова к возобновлению отношений с Сирией в будущем.

В Европе также одобрительно оценили события в Сирии: заявления сделали глава евродипломатии Кая Каллас , президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц .

"Конец диктатуры Асада является положительным и долгожданным событием. Это также показывает слабость сторонников Асада, России и Ирана", – написала Каллас.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что падение сирийского режима – следствие силовых действий его страны против группировки Хезболла, Ирана и Асада .