"Россию и ее союзников можно победить". Туск отреагировал на падение режима Асада
Падение режима диктатора Башара Асада в Сирии должно заставить мир понять, что Россию и ее союзников можно победить. Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск .
"События в Сирии еще раз заставили мир осознать или, по крайней мере, они должны [заставить осознать], что даже самый жестокий режим может упасть, а Россию и ее союзников можно победить", – заявил он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил – то, что произошло с режимом Асада, будет со всеми, кто делает ставку на Владимира Путина . По его словам, Украина готова к возобновлению отношений с Сирией в будущем.
В Европе также одобрительно оценили события в Сирии: заявления сделали глава евродипломатии Кая Каллас , президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц .
"Конец диктатуры Асада является положительным и долгожданным событием. Это также показывает слабость сторонников Асада, России и Ирана", – написала Каллас.
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что падение сирийского режима – следствие силовых действий его страны против группировки Хезболла, Ирана и Асада .
- 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Украинская военная разведка заявляла, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и опрокидывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим" .
- Впоследствии ГУР сообщило, что Россия провела операцию по спасению сирийского диктатора и его приближенных – данные о якобы сбитии или авиакатастрофе его самолета являются дезинформацией для прикрытия .