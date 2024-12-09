Трамп заявив, що Зеленський хоче припинення вогню та укласти мир

За словами Трампа, українська сторона вважає, що "настав час" для врегулювання

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче укласти мир та досягти припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю New York Post.

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"Він хоче припинення вогню. Це щось нове... Він хоче укласти мир. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що настав час, і [Володимир] Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв – коли ви втрачаєте 700 000 людей, настав час. Це не закінчиться, доки не настане мир", – сказав Трамп.

За його словами, він обговорив із Зеленським, як можна припинити "кривавий конфлікт". Трамп наголосив, що зараз розробляє концепцію, як це можна зробити.

Він також заявив, що Росія "загрузла в жахливій війні, яка ніколи не мала статися".