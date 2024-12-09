Трамп заявив, що Зеленський хоче припинення вогню та укласти мир
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче укласти мир та досягти припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю New York Post.
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"Він хоче припинення вогню. Це щось нове... Він хоче укласти мир. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що настав час, і [Володимир] Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв – коли ви втрачаєте 700 000 людей, настав час. Це не закінчиться, доки не настане мир", – сказав Трамп.
За його словами, він обговорив із Зеленським, як можна припинити "кривавий конфлікт". Трамп наголосив, що зараз розробляє концепцію, як це можна зробити.
Він також заявив, що Росія "загрузла в жахливій війні, яка ніколи не мала статися".
- 7 грудня президент Зеленський розкрив деталі зустрічі із Трампом у Парижі. За його словами, американський політик "налаштований рішуче".
- Того самого дня німецький канцлер Олаф Шольц зателефонував Трампу. Він переконаний, що сторони зможуть розробити спільну стратегію щодо України.
- 8 грудня Дональд Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.