Трамп заявил, что Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский хочет заключить мир и достичь прекращения огня. Об этом он сказал в интервью New York Post.
"Он хочет прекращения огня. Это что-то новое... Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время, и [Владимир] Путин должен думать, что пришло время, потому что он проиграл – когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не наступит мир", – сказал Трамп.
По его словам, он обсудил с Зеленским, как можно прекратить "кровавый конфликт". Трамп подчеркнул, что сейчас разрабатывает концепцию, как это можно сделать.
Он также заявил, что Россия "увязла в ужасной войне, которая никогда не должна была произойти".
- 7 декабря президент Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом в Париже. По его словам, американский политик "настроен решительно".
- В тот же день немецкий канцлер Олаф Шольц созвонился с Трампом. Он убежден, что стороны смогут разработать общую стратегию по Украине.
- 8 декабря Дональд Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский же заявил, что Путина можно остановить силой.