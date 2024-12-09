Трамп заявил, что Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир

По словам Трампа, украинская сторона считает, что "пришло время" для урегулирования

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский хочет заключить мир и достичь прекращения огня. Об этом он сказал в интервью New York Post.

"Он хочет прекращения огня. Это что-то новое... Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время, и [Владимир] Путин должен думать, что пришло время, потому что он проиграл – когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не наступит мир", – сказал Трамп.

По его словам, он обсудил с Зеленским, как можно прекратить "кровавый конфликт". Трамп подчеркнул, что сейчас разрабатывает концепцию, как это можно сделать.

Он также заявил, что Россия "увязла в ужасной войне, которая никогда не должна была произойти".