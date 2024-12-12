Сікорський: Роль Польщі у війні – це забезпечувати логістику для України, війська не надсилатимемо

Нагадав, що Польща має 600 км кордону з Білоруссю та Росією

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Роль Польщі у війні – підтримка української логістики, припустив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Слова політика передає польське медіа Rzeczpospolita.

Він зауважив, що нічого, пов'язаного з Україною, не повинно відбуватися без неї та Європи.

"Поки що це попередні ідеї, одне здається зрозумілим: Польща має 600 км кордону з Білоруссю та Росією, ми підтримуємо всю логістичну операцію для України й, можливо, це наша роль", – заявив Сікорський.

Водночас він підтвердив польську позицію, що держава не розглядає надсилання якихось сил до України.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на зустрічі з французьким лідером Емманюелем Макроном назвав "спекуляціями" обговорення направлення союзницьких військ в Україну після війни.

Раніше видання Rzeczpospolita заявляло, що Макрон і Туск обговорюватимуть план європейської миротворчої місії для на захисту суверенітету України в межах потенційної угоди між новообраним лідером США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.