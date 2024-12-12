Сікорський: Роль Польщі у війні – це забезпечувати логістику для України, війська не надсилатимемо
Роль Польщі у війні – підтримка української логістики, припустив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Слова політика передає польське медіа Rzeczpospolita.
Він зауважив, що нічого, пов'язаного з Україною, не повинно відбуватися без неї та Європи.
"Поки що це попередні ідеї, одне здається зрозумілим: Польща має 600 км кордону з Білоруссю та Росією, ми підтримуємо всю логістичну операцію для України й, можливо, це наша роль", – заявив Сікорський.
Водночас він підтвердив польську позицію, що держава не розглядає надсилання якихось сил до України.
Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на зустрічі з французьким лідером Емманюелем Макроном назвав "спекуляціями" обговорення направлення союзницьких військ в Україну після війни.
Раніше видання Rzeczpospolita заявляло, що Макрон і Туск обговорюватимуть план європейської миротворчої місії для на захисту суверенітету України в межах потенційної угоди між новообраним лідером США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.
- 4 грудня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок допустила участь німецьких миротворців у місії щодо дотримання миру між Україною та Росією.
- 9 грудня кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити європейську контактну групу із завершення війни в Україні.
- Зеленський на зустрічі із Мерцом сказав, що готовий подумати над іноземними військами в Україні, поки та не буде в НАТО.