Польща почала будувати укріплення на кордоні, щоб захиститися від Росії – фото
Польща почала зміцнювати кордони з Росією, щоб захистити схід НАТО від можливих загроз. Про початок робіт повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.
"Будівництво Щита Сходу розпочато! Перший працює на кордоні з Росією", – написав він на своїй сторінці у соцмережі, прикріпивши фото з місця.
Телеканал TVN24 повідомив, що "Щит Сходу" – це програма Міноборони та Генштабу польської армії, представлена у травні 2024 року. На кордоні з Росією та Білоруссю збудують різні зміцнення, наземні загородження та військову інфраструктуру (системи розвідки та боротьби з дронами тощо).
Протяжність фортифікаційних споруд становитиме близько 800 км. А з бюджету країни на це виділено 10 млрд злотих (близько 10,3 млрд грн). Мета "Щита Сходу" – захистити східний фланг НАТО від загроз РФ і Білорусі.
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