У Польщі відкриють базу ПРО. Сікорський хоче, щоб збивала і ракети, що летять із Росії

Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

У Польщі незабаром відкриють базу протиракетної оборони. Влада країни хоче, щоб системи ПРО збивали й російські ракети, які летять у бік Польщі, заявив в ефірі Radio Rebeliant міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.

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"Найближчими тижнями відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіково неподалік Пуцька. Це база, про яку ми домовилися зі США", — сказав Сікорський.

За його словами, Польща вела переговори зі США і про те, щоб системи ПРО могли збивати, включно й російські ракети, що летять у бік Польщі, а не тільки іранські, що "летять у бік США". Однак невідомо, що польській стороні відповіли на цей запит.

Сікорський зазначив, що опоненти звинуватили Польщу у тому, що вона "зруйнувала проєкт бази". Але міністр підкреслив, що вона вже побудована і буде офіційно відкрита "за мить".

Селище Редзіково розташоване в Поморському воєводстві за 4 км від Слупська і за 150 км від Гданська. Будівництво бази ПРО почалося ще у 2016 році, а завершити планували у 2018, але процес затягнувся.

У 2021 році військові зі США розпочали встановлення озброєння ПРО на базі, протестували радар SPY-1D (V) та системи управління вогнем (FCS). У висновках НАТО після саміту в липні 2024 року сказано, що база в Редзіково "повністю готова". Це підтвердив і чинний тоді генсек Альянсу Єнс Столтенберг. База є внеском США у систему оборони ППО та ПРО на європейському континенті у рамках поетапного адаптивного підходу.

8 липня 2024 року Туск і Зеленський уклали двосторонню угоду, яка, зокрема, містить пропозицію щодо збивання Польщею російських ракет.

7 вересня Радослав Сікорський заявив, що Польща має збивати російські ракети у разі, якщо буде загроза ударів по АЕС в Україні.

13 вересня президент Володимир Зеленський присоромив Захід після того, як Білорусь збила російський дрон і заявив, що це "принизливо" для демократичного світу.

4 жовтня у Пентагоні заявили, що Захід стане учасником війни Росії проти України, якщо почне збивати російські ракети.