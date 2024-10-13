В Польше откроют базу ПРО. Сикорский хочет, чтобы сбивала и ракеты, летящие из России

Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

В Польше вскоре откроют базу противоракетной обороны. Власти страны хотят, чтобы системы ПРО сбивали и российские ракеты, которые летят в сторону Польши, заявил в эфире Radio Rebeliant министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

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"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзиково недалеко от Пуцка. Это база, о которой мы договорились с США", — сказал Сикорский.

По его словам, Польша вела переговоры с США и о том, чтобы системы ПРО могли сбивать, в том числе, и российские ракеты, которые летят в сторону Польши, а не только иранские, "летящие по США". Однако неизвестно, что польской стороне ответили на этот запрос.

Сикорский отметил, что оппоненты обвинили Польшу в том, что она "разрушила проект базы". Но министр подчеркнул, что она уже построена и будет официально открыта "через мгновение".

Поселок Редзиково расположен в Поморском воеводстве в 4 км от Слупска и в 150 км от Гданьска. Строительство базы ПРО началось еще в 2016 году, а завершить планировали в 2018, но процесс затянулся.

В 2021 году военные из США начали установку вооружения ПРО на базе, протестировали радар SPY-1D (V) и системы управления огнем (FCS). В выводах НАТО после саммита в июле 2024 года сказано, что база в Редзиково "полностью готова". Это подтвердил и действующий тогда генсек Альянса Йенс Столтенберг. База является вкладом США в систему обороны ПВО и ПРО на европейском континенте в рамках поэтапного адаптивного подхода.

8 июля 2024 года Туск и Зеленский заключили двустороннее соглашение, которое, в том числе, содержит предложение по сбиванию Польшей российских ракет.

7 сентября Радослав Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты в случае, если будет угроза ударов по АЭС в Украине.

13 сентября президент Владимир Зеленский пристыдил Запад после того, как Беларусь сбила российский дрон и заявил, что это "унизительно" для демократического мира.

4 октября в Пентагоне заявили, что Запад станет участником войны России против Украины, если начнет сбивать российские ракеты.