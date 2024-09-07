Сикорский: Польша должна сбивать российские ракеты над Украиной, если бы была угроза АЭС

Глава МИД Польши заявил, что западные союзники должны помочь Украине оградить ее АЭС от российских ракет

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Польша имеет право сбивать над Украиной российские воздушные цели, которые угрожают украинским атомным электростанциям. Такое мнение в интервью BBC высказал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

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Сикорского спросили, где для Варшавы проходят "красные линии" по отношению к России и Украине, а также имеет ли Польша право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", – высказался глава польского МИД.

Отвечая на уточняющий вопрос, Сикорский подчеркнул, что это его субъективное мнение: "<...> что юридически у нас было бы право на самооборону. Но никаких решений об этом не принимали".

8 июля 2024 года премьер Польши и президент Зеленский заключили двустороннее соглашение. Оно содержит, в частности, предложение по сбиванию Польшей российских ракет.

Туск отметил, что это пока только идея, и подчеркнул, что такие действия нуждаются в совместной ответственности НАТО.

10 июля министр обороны Польши заявил, что страна не может выполнить требование Киева без решения всего НАТО – такого консенсуса в Альянсе пока нет.

2 сентября Сикорский в интервью Financial Times заявил, что его страна и другие граничащие с Украиной союзники "обязаны сбивать ракеты" российских войск еще до того, как те войдут в воздушное пространство членов НАТО.

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