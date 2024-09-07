Сікорський: Польща мала б збивати російські ракети над Україною, якби була загроза АЕС

Глава МЗС Польщі заявив, що західні союзники повинні допомогти Україні захистити її АЕС від російських ракет

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Польща має право збивати над Україною російські повітряні цілі, які загрожують українським атомним електростанціям. Таку думку в інтерв'ю BBC висловив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Сікорського запитали, де для Варшави проходять "червоні лінії" стосовно Росії та України, а також чи має Польща право збивати російські ракети в українському повітряному просторі.

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", – висловився глава польського МЗС.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, Сікорський наголосив, що це є його суб'єктивною думкою: "<...> що юридично у нас було б право на самооборону. Але жодних рішень про це не ухвалювали".

8 липня 2024 року прем'єр Польщі та президент Зеленський уклали двосторонню угоду. Вона містить, зокрема, пропозицію щодо збиття Польщею російських ракет.

Туск зазначив, що це поки лише ідея, і підкреслив, що такі дії потребують спільної відповідальності НАТО.

10 липня міністр оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає.

2 вересня Сікорський в інтерв’ю Financial Times заявив, що його країна та інші союзники, які межують з Україною, "зобов'язані збивати ракети" російських військ ще до того, як ті увійдуть у повітряний простір членів НАТО.

Читайте також: МЗС Польщі назвало слова Сікорського про збиття російських ракет і дронів його особистою думкою