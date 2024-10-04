Пентагон: Сбивание российских ракет и дронов втянет Запад в войну

Сабрина Сингх отметила, что Украина успешно использует ПВО и другие возможности

Сабрина Сингх (Фото: Wikipedia)

Государства Альянса не будут сбивать ракеты и беспилотники над территорией Украины, ведь такие действия втянут их в войну с Россией. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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Спикера попросили прокомментировать призыв президента Владимира Зеленского к странам НАТО помочь Украине сбивать российские воздушные цели, как это было в Израиле.

"Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя", – сказала она.

Представитель Пентагона подчеркнула, что Украина успешно использует противовоздушную оборону и другие возможности, чтобы продолжать возвращать свои территории.

"Президент США Джо Байден взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не ставят сапоги на землю в Украине, но мы поддерживаем Украину в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию", – отметила она.

На вопрос, можно ли сбивание вражеских целей с территории Румынии или Польши такой "постановкой сапога", Сингх ответила, что это вовлечет страны Запада в войну.

"Это означало бы втянуть нас в войну другим способом. И прямо сейчас мы чувствуем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по их городам, их населению, их инфраструктуре. И мы будем продолжать обеспечивать им поддержку, необходимую для этого", — отметила спикер.

8 июля 2024 года Туск и Зеленский заключили двустороннее соглашение. Оно содержит, в частности, предложение по сбиванию Польшей российских ракет.

Туск отметил, что это пока только идея и подчеркнул, что такие действия нуждаются в совместной ответственности НАТО.

10 июля министр обороны Польши заявил, что страна не может выполнить требование Киева без решения всего НАТО – такого консенсуса в Альянсе пока нет.