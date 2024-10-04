Пентагон: Збиття російських ракет і дронів втягне Захід у війну

Сабріна Сінгх наголосила, що Україна успішно використовує ППО та інші можливості

Сабріна Сінгх (Фото: Wikipedia)

Держави Альянсу не збиватимуть ракети й безпілотники над територією України, адже такі дії втягнуть їх у війну з Росією. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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Речницю попросили прокоментувати заклик президента Володимира Зеленського до країн НАТО допомогти Україні збивати російські повітряні цілі, як це було в Ізраїлі.

"Ми говоримо про два дуже різні ландшафти та поля бою", – сказала вона.

Представниця Пентагону наголосила, що Україна успішно використовує протиповітряну оборону та інші можливості, щоб продовжувати повертати свої території.

"Президент США Джо Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не ставлять чоботи на землю в Україні, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію", – зазначила вона.

На запитання, чи збиття ворожих цілей з території Румунії або Польщі можна вважати такою "постановкою чобота", Сінгх відповіла, що це втягне країни Заходу у війну.

"Це означало б втягнути нас у війну іншим способом. І прямо зараз ми відчуваємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по їхніх містах, їхньому населенню, їхній інфраструктурі. І ми продовжуватимемо забезпечувати їм підтримку, необхідну для цього", – зазначила речниця.

8 липня 2024 року Туск та Зеленський уклали двосторонню угоду. Вона містить, зокрема, пропозицію щодо збиття Польщею російських ракет.

Туск зазначив, що це поки лише ідея і підкреслив, що такі дії потребують спільної відповідальності НАТО.

10 липня міністр оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає.