Польша начала строить укрепления на границе, чтобы защититься от России – фото

Дональд Туск (Фото: ЕPA)

Польша начала строить укрепления на границе с Россией, чтобы защитить восток НАТО от возможных угроз. О начале работ сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

"Строительство Щита Востока начато! Первый работает на границе с Россией", – написал он на своей странице в соцсети, прикрепив фото с места события.

Телеканал TVN24 сообщил, что "Щит Востока" – это программа Минобороны и Генштаба польской армии, представленная в мае 2024 года. На границе с Россией и Беларусью построят различные укрепления, наземные заграждения и военную инфраструктуру (системы разведки и борьбы с дронами и так далее).

Протяженность фортификационных сооружений составит около 800 км. А из бюджета страны на это выделено 10 млрд злотых (около 10,3 млрд грн). Цель "Щита Востока" – защитить восточный фланг НАТО от угроз со стороны РФ и Беларуси.