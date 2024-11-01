Польша начала строить укрепления на границе, чтобы защититься от России – фото
Польша начала строить укрепления на границе с Россией, чтобы защитить восток НАТО от возможных угроз. О начале работ сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.
"Строительство Щита Востока начато! Первый работает на границе с Россией", – написал он на своей странице в соцсети, прикрепив фото с места события.
Телеканал TVN24 сообщил, что "Щит Востока" – это программа Минобороны и Генштаба польской армии, представленная в мае 2024 года. На границе с Россией и Беларусью построят различные укрепления, наземные заграждения и военную инфраструктуру (системы разведки и борьбы с дронами и так далее).
Протяженность фортификационных сооружений составит около 800 км. А из бюджета страны на это выделено 10 млрд злотых (около 10,3 млрд грн). Цель "Щита Востока" – защитить восточный фланг НАТО от угроз со стороны РФ и Беларуси.
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