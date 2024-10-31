Сикорский надеется, что НАТО позволит Польше сбивать ракеты над Украиной
Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

Польша надеется, что страны НАТО изменят свое решение и разрешат сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом в комментарии Укринформ сообщил представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции", – сказал он.

По словам Вронского, Сикорский неоднократно публично выступал за то, что нужно сбивать летящие в направлении Польши российские ракеты еще над территорией Украины. Но, как отметил Вронский, польский министр неоднократно подвергался критике своей позиции внутри НАТО.

Читайте также
Минобороны Румынии предлагает сбивать дроны РФ, если они нарушат воздушное пространство
войнаракетыпольшарадослав сикорский