Сикорский надеется, что НАТО позволит Польше сбивать ракеты над Украиной
Польша надеется, что страны НАТО изменят свое решение и разрешат сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом в комментарии Укринформ сообщил представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский.
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"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции", – сказал он.
По словам Вронского, Сикорский неоднократно публично выступал за то, что нужно сбивать летящие в направлении Польши российские ракеты еще над территорией Украины. Но, как отметил Вронский, польский министр неоднократно подвергался критике своей позиции внутри НАТО.
- 7 сентября Радослав Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты в случае угрозы ударов по АЭС в Украине.
- 4 октября в Пентагоне заявили, что Запад станет участником войны России против Украины, если начнет сбивать российские ракеты.
- 13 октября Сикорский сообщил, что в Польше откроют базу ПРО. Власти страны хотят, чтобы сбивали и летящие в сторону страны российские ракеты.
- 30 октября законодатели США призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.