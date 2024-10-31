Сикорский надеется, что НАТО позволит Польше сбивать ракеты над Украиной

По словам спикера МИД Польши, против сбития ракет выступают некоторые страны НАТО, а также США

Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

Польша надеется, что страны НАТО изменят свое решение и разрешат сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом в комментарии Укринформ сообщил представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский.

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"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции", – сказал он.

По словам Вронского, Сикорский неоднократно публично выступал за то, что нужно сбивать летящие в направлении Польши российские ракеты еще над территорией Украины. Но, как отметил Вронский, польский министр неоднократно подвергался критике своей позиции внутри НАТО.

7 сентября Радослав Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты в случае угрозы ударов по АЭС в Украине.

4 октября в Пентагоне заявили, что Запад станет участником войны России против Украины, если начнет сбивать российские ракеты.

13 октября Сикорский сообщил, что в Польше откроют базу ПРО. Власти страны хотят, чтобы сбивали и летящие в сторону страны российские ракеты.

30 октября законодатели США призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.