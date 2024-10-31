Сікорський сподівається, що НАТО дозволить Польщі збивати ракети над Україною
Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

Польща сподівається, що країни НАТО змінять своє рішення і дозволять збивати російські ракети над Україною. Про це в коментарі Укрінформ повідомив речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.

"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції", – сказав він. 

За словами Вронського, Сікорський неодноразово публічно виступав за те, що треба збивати російські ракети, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України. Як зазначив Вронський, польській міністр неодноразово наражався на критику своєї позиції всередині НАТО. 

Читайте також
Міноборони Румунії пропонує збивати дрони РФ, якщо вони порушать повітряний простір
війнаракетиПольщарадослав сікорський