Сікорський сподівається, що НАТО дозволить Польщі збивати ракети над Україною

За словами речника МЗС Польщі, проти збиття ракет виступають деякі країни НАТО, а також США

Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

Польща сподівається, що країни НАТО змінять своє рішення і дозволять збивати російські ракети над Україною. Про це в коментарі Укрінформ повідомив речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.

"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції", – сказав він.

За словами Вронського, Сікорський неодноразово публічно виступав за те, що треба збивати російські ракети, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України. Як зазначив Вронський, польській міністр неодноразово наражався на критику своєї позиції всередині НАТО.

7 вересня Радослав Сікорський заявив, що Польща має збивати російські ракети у разі, якщо буде загроза ударів по АЕС в Україні.

4 жовтня у Пентагоні заявили, що Захід стане учасником війни Росії проти України, якщо почне збивати російські ракети.

13 жовтня Сікорський повідомив, що в Польщі відкриють базу ПРО. Влада країни хоче, щоб збивали й російські ракети, які летять у бік країни.

30 жовтня законодавці США закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною.