Сікорський сподівається, що НАТО дозволить Польщі збивати ракети над Україною
Польща сподівається, що країни НАТО змінять своє рішення і дозволять збивати російські ракети над Україною. Про це в коментарі Укрінформ повідомив речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.
"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції", – сказав він.
За словами Вронського, Сікорський неодноразово публічно виступав за те, що треба збивати російські ракети, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України. Як зазначив Вронський, польській міністр неодноразово наражався на критику своєї позиції всередині НАТО.
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