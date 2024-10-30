Законодавці США закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

Вони просять надати Польщі повноваження перехоплювати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір

Джо Байден (Фото: Tierney L. Cross/EPA)

Двопартійна група Палати представників Конгресу США звернулася до президента країни Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону для збивання російських ракет в небі над Україною. Про це повідомило видання The Hill, журналісти якого ознайомилися з відповідним листом.

У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, просять американського президента "надати Польщі повноваження перехоплювати й нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір".

Прохання ґрунтується на прагненні Польщі використовувати свої засоби ППО і над українським повітряним простором, щоб захистити себе від російських ракет та допомогти Україні оборонятися.

"Попри постійну ескалацію Росією гібридної війни – порушення повітряного простору, атаки на об'єкти критичної інфраструктури й спроби дестабілізувати демократичні інститути, – ми не зважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками", – йдеться у листі.

Законодавці зазначили, що у цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати російські ракети над Україною є необхідним і невідкладним як механізм підтримки України та гарантія захисту східного флангу НАТО.