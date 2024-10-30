Законодавці США закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною
Двопартійна група Палати представників Конгресу США звернулася до президента країни Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону для збивання російських ракет в небі над Україною. Про це повідомило видання The Hill, журналісти якого ознайомилися з відповідним листом.
У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, просять американського президента "надати Польщі повноваження перехоплювати й нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір".
Прохання ґрунтується на прагненні Польщі використовувати свої засоби ППО і над українським повітряним простором, щоб захистити себе від російських ракет та допомогти Україні оборонятися.
"Попри постійну ескалацію Росією гібридної війни – порушення повітряного простору, атаки на об'єкти критичної інфраструктури й спроби дестабілізувати демократичні інститути, – ми не зважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками", – йдеться у листі.
Законодавці зазначили, що у цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати російські ракети над Україною є необхідним і невідкладним як механізм підтримки України та гарантія захисту східного флангу НАТО.
- 8 липня 2024 року Туск і Зеленський уклали безпекову угоду, яка, зокрема, містить пропозицію щодо збивання Польщею російських ракет.
- 7 вересня Сікорський заявив, що Польща має збивати російські ракети у разі, якщо буде загроза ударів по АЕС в Україні.
- 13 вересня Зеленський присоромив Захід після того, як Білорусь збила російський дрон, і заявив, що це "принизливо" для демократичного світу.
- 4 жовтня у Пентагоні заявили, що Захід стане учасником війни РФ проти України, якщо почне збивати російські ракети.