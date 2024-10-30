Законодатели США призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной
Двухпартийная группа Палаты представителей Конгресса США обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом разрешить Польше применять свою противовоздушную оборону для сбивания российских ракет в небе над Украиной. Об этом сообщило издание The Hill, журналисты которого ознакомились с соответствующим письмом.
В письме, подписанном членами Палаты представителей США республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном, просят американского президента "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно угрожающие вторжением в польское воздушное пространство".
Просьба основывается на стремлении Польши использовать свои средства ПВО и над украинским воздушным пространством, чтобы защитить себя от российских ракет и помочь Украине обороняться.
"Несмотря на постоянную эскалацию Россией гибридной войны – нарушение воздушного пространства, атаки на объекты критической инфраструктуры и попытки дестабилизировать демократические институты, – мы не осмелились решительно противостоять этим угрозам, позволив России вести войну против Альянса с минимальными последствиями", – говорится в письме.
Законодатели отметили, что в этом контексте просьба Польши перехватывать и уничтожать российские ракеты над Украиной необходима и неотложна как механизм поддержки Украины и гарантия защиты восточного фланга НАТО.
- 8 июля 2024 года Туск и Зеленский заключили соглашение о безопасности, которое, в частности, содержит предложение по сбиванию Польшей российских ракет.
- 7 сентября Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты в случае угрозы ударов по АЭС в Украине.
- 13 сентября Зеленский пристыдил Запад после того, как Беларусь сбила российский дрон, и заявил, что это "унизительно" для демократического мира.
- 4 октября в Пентагоне заявили, что Запад станет участником войны РФ против Украины, если начнет сбивать российские ракеты.