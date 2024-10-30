Законодатели США призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной

Они просят предоставить Польше полномочия перехватывать ракеты над Украиной, особенно угрожающие вторжением в польское воздушное пространство

Джо Байден (Фото: Tierney L. Cross/EPA)

Двухпартийная группа Палаты представителей Конгресса США обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом разрешить Польше применять свою противовоздушную оборону для сбивания российских ракет в небе над Украиной. Об этом сообщило издание The Hill, журналисты которого ознакомились с соответствующим письмом.

В письме, подписанном членами Палаты представителей США республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном, просят американского президента "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно угрожающие вторжением в польское воздушное пространство".

Просьба основывается на стремлении Польши использовать свои средства ПВО и над украинским воздушным пространством, чтобы защитить себя от российских ракет и помочь Украине обороняться.

"Несмотря на постоянную эскалацию Россией гибридной войны – нарушение воздушного пространства, атаки на объекты критической инфраструктуры и попытки дестабилизировать демократические институты, – мы не осмелились решительно противостоять этим угрозам, позволив России вести войну против Альянса с минимальными последствиями", – говорится в письме.

Законодатели отметили, что в этом контексте просьба Польши перехватывать и уничтожать российские ракеты над Украиной необходима и неотложна как механизм поддержки Украины и гарантия защиты восточного фланга НАТО.