Через втрати росіяни можуть перекинути корейців і на інші напрямки, окрім Курського – ЗСУ
Прапор КНДР (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Через великі втрати росіяни можуть застосувати північнокорейських штурмовиків не тільки на Курщині, але й на східних напрямках. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі у військових немає інформації про застосування солдатів КНДР у зоні відповідальності угруповання. ОСУВ "Хортиця" охоплює лінію фронту від півночі Харківської й до півдня Донецької областей.

Волошин не виключив, що незабаром РФ може застосувати північнокорейських військових на сході через великі втрати саме на цих напрямках. Речник зазначив, що в такому разі корейці братимуть участь у бойових діях разом з російськими солдатами.

"Однак наші захисники готові до їхньої зустрічі, і так само, як і російських окупантів, їх будуть знищувати", – наголосив він.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що лише на Покровському напрямку росіяни втрачають близько 400 солдатів убитими та пораненими за добу.

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