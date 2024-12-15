Через втрати росіяни можуть перекинути корейців і на інші напрямки, окрім Курського – ЗСУ

Наразі їх зафіксували лише в цьому регіоні, але РФ може застосувати їх і на сході України

Прапор КНДР (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Через великі втрати росіяни можуть застосувати північнокорейських штурмовиків не тільки на Курщині, але й на східних напрямках. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі у військових немає інформації про застосування солдатів КНДР у зоні відповідальності угруповання. ОСУВ "Хортиця" охоплює лінію фронту від півночі Харківської й до півдня Донецької областей.

Волошин не виключив, що незабаром РФ може застосувати північнокорейських військових на сході через великі втрати саме на цих напрямках. Речник зазначив, що в такому разі корейці братимуть участь у бойових діях разом з російськими солдатами.

"Однак наші захисники готові до їхньої зустрічі, і так само, як і російських окупантів, їх будуть знищувати", – наголосив він.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що лише на Покровському напрямку росіяни втрачають близько 400 солдатів убитими та пораненими за добу.

14 грудня президент Зеленський повідомив про попередні дані, що росіяни почали застосовувати північнокорейських військових у штурмах на Курщині. Голова держави зазначив, йдеться про "помітну кількість" військових з КНДР, яких росіяни вводять у зведені підрозділи.

Керівник Центру дезінформації при РНБО Коваленко заявив, що військові КНДР у російській формі беруть участь у штурмах на Курщині, серед них вже є втрати. На його думку, недооцінювати ворога не варто, але "він вмирає і не треба вірити в страшилки". Водночас Україні доведеться витрачати на це додаткові ресурси, визнав Коваленко.

Згодом українська розвідка повідомила, що станом на 14 грудня у Курській області спільні російсько-корейські підрозділи орієнтовно втратили близько 200 військових, солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісьмох кадирівців. Загалом на території РФ перебувають близько 11 000 північнокорейських військових.