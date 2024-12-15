Через втрати росіяни можуть перекинути корейців і на інші напрямки, окрім Курського – ЗСУ
Через великі втрати росіяни можуть застосувати північнокорейських штурмовиків не тільки на Курщині, але й на східних напрямках. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі у військових немає інформації про застосування солдатів КНДР у зоні відповідальності угруповання. ОСУВ "Хортиця" охоплює лінію фронту від півночі Харківської й до півдня Донецької областей.
Волошин не виключив, що незабаром РФ може застосувати північнокорейських військових на сході через великі втрати саме на цих напрямках. Речник зазначив, що в такому разі корейці братимуть участь у бойових діях разом з російськими солдатами.
"Однак наші захисники готові до їхньої зустрічі, і так само, як і російських окупантів, їх будуть знищувати", – наголосив він.
Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що лише на Покровському напрямку росіяни втрачають близько 400 солдатів убитими та пораненими за добу.
- 14 грудня президент Зеленський повідомив про попередні дані, що росіяни почали застосовувати північнокорейських військових у штурмах на Курщині. Голова держави зазначив, йдеться про "помітну кількість" військових з КНДР, яких росіяни вводять у зведені підрозділи.
- Керівник Центру дезінформації при РНБО Коваленко заявив, що військові КНДР у російській формі беруть участь у штурмах на Курщині, серед них вже є втрати. На його думку, недооцінювати ворога не варто, але "він вмирає і не треба вірити в страшилки". Водночас Україні доведеться витрачати на це додаткові ресурси, визнав Коваленко.
- Згодом українська розвідка повідомила, що станом на 14 грудня у Курській області спільні російсько-корейські підрозділи орієнтовно втратили близько 200 військових, солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісьмох кадирівців. Загалом на території РФ перебувають близько 11 000 північнокорейських військових.