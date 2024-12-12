У грудні росіяни щоденно втрачають близько 400 солдатів під Покровськом – Сирський
У грудні на Покровському напрямку росіяни втрачають близько 400 солдатів убитими та пораненими, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним із найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога", – заявив він.
Головком подякував військовим за ефективну бойову роботу: втрати РФ на напрямку є "стабільно високими", особливо у живій силі.
Відстань від Покровська до лінії фронту – близько трьох кілометрів.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на всьому фронті окупанти втратили близько 1390 військових, загальні втрати з початку вторгнення становлять ~758 730 загарбників.
- Наприкінці листопада головком Сирський провів роботу в частинах та підрозділах на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області – зокрема ухвалено рішення про посилення українських сил.
- З 12 грудня у Покровську припиняють газопостачання, оскільки неможливо проводити відновлення через російські обстріли.