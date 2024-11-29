Військових на Покровському та Курахівському напрямках посилять резервами та зброєю – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів роботу у частинах та підрозділах на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області – зокрема, ухвалено рішення про посилення українських сил.
"За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою", – зазначив головком.
Він повідомив, що головною метою його роботи на Донеччині було особисте спілкування з командирами, які безпосередньо ведуть бій, а також розв'язання проблемних питань і надання всебічної допомоги.
Сирський зауважив, що українські сили продовжують стримувати окупантів та завдавати їм "важких втрат у живій силі та техніці".
"Стійкість і відвага наших захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків", – наголосив він.
- Найгарячішими напрямками вже тривалий час залишаються Курахівський і Покровський. Там щодоби відбувається найбільша кількість боїв на фронті, а на Курахівському напрямку, на відміну від більшості інших, росіяни регулярно штурмують колонами бронетехніки, а не лише піхотою.
- 11 листопада 2024 року головком ЗСУ Сирський доповів на Ставці про суттєве посилення українських військ на Покровському і Курахівському напрямках.
- Раніше, 18 листопада, президент Зеленський прибув на Донеччину, де зустрівся з військовими та заслухав доповіді про ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках.