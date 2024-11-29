Військових на Покровському та Курахівському напрямках посилять резервами та зброєю – Сирський

"Стійкість і відвага наших захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків", – наголосив головком ЗСУ

Фото: Telegram-канал Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів роботу у частинах та підрозділах на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області – зокрема, ухвалено рішення про посилення українських сил.

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"За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою", – зазначив головком.

Він повідомив, що головною метою його роботи на Донеччині було особисте спілкування з командирами, які безпосередньо ведуть бій, а також розв'язання проблемних питань і надання всебічної допомоги.

Сирський зауважив, що українські сили продовжують стримувати окупантів та завдавати їм "важких втрат у живій силі та техніці".

"Стійкість і відвага наших захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків", – наголосив він.