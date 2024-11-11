Зеленський провів Ставку. На двох найскладніших напрямках фронту посилили ЗСУ

Посилення відбулося не тільки на фронті, а й серед мобільних груп, які збивають ворожі ракети та дрони

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головком Збройних Сил України Олександр Сирський доповів, що українських військових посилили на найгарячіших напрямках.

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"Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", – повідомив президент.

Окрім цього, було ухвалено рішення щодо збільшення кількості мобільних вогневих груп у деяких регіонах України, які ворог найчастіше атакує. Протиповітряну оборону продовжують посилювати, зазначив Зеленський.

Також президент заслухав доповідь щодо комплексної програми проти російських керованих авіабомб (КАБ). За його словами, є "перспективні технологічні рішення".

Обговорили й поточний стан української ракетної програми, зокрема розробку власних КАБів та трирічні контракти для виробників дронів та інших видів озброєння.

На засіданні Ставки 4 листопада Командувач Повітряних сил доповів президенту про розробку нових рішень у боротьбі з КАБами.

24 вересня голова Міноборони розповів про ракетну програму України. За його словами, партнери усно погодилися фінансувати, незабаром буде письмово.

9 листопада повідомлялося, що США передають Україні понад 500 ракет ППО для Patriot та NASAMS.

11 листопада стало відомо, що армія РФ вдарила КАБом по Запоріжжю. Десятки людей постраждали, відомо про одного загиблого.