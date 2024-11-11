Зеленський провів Ставку. На двох найскладніших напрямках фронту посилили ЗСУ
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головком Збройних Сил України Олександр Сирський доповів, що українських військових посилили на найгарячіших напрямках.

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"Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", – повідомив президент.

Окрім цього, було ухвалено рішення щодо збільшення кількості мобільних вогневих груп у деяких регіонах України, які ворог найчастіше атакує. Протиповітряну оборону продовжують посилювати, зазначив Зеленський. 

Також президент заслухав доповідь щодо комплексної програми проти російських керованих авіабомб (КАБ). За його словами, є "перспективні технологічні рішення".

Обговорили й поточний стан української ракетної програми, зокрема розробку власних КАБів та трирічні контракти для виробників дронів та інших видів озброєння.

На засіданні Ставки 4 листопада Командувач Повітряних сил доповів президенту про розробку нових рішень у боротьбі з КАБами. 

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