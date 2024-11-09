США передає Україні понад 500 ракет ППО для Patriot та NASAMS – WSJ

Адміністрація Байдена хоче передати якомога більше військової підтримки до інавгурації Трампа, раніше планувала надати до квітня, заявили джерела медіа

Patriot (Ілюстративне фото: Міноборони США)

Пентагон надсилає в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS, заявило американське видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника адміністрації президента Джо Байдена.

За його словами, таку допомогу виділяють у відповідь на посилення російських дронових і ракетних атак, очікується, що озброєння від США прибудуть "найближчими тижнями".

Один американський чиновник заявив медіа, що ці постачання ракет мають задовольнити потреби української ППО до кінця 2024 року.

Анонімні посадовці розповіли виданню: адміністрація Байдена намагається надіслати Україні військове спорядження на мільярди доларів до закінчення каденції – це стикається з серйозними логістичними перепонами й викликає занепокоєння, що постачання вичерпають і без того напружені запаси у Штатах.

Загалом, невикористаними залишаються $7 млрд доларів, на які Пентагон може передавати Україні зброю та боєприпаси зі своїх запасів, а також є понад $2 млрд для фінансування довгострокових контрактів на спорядження для Києва.

За даними ЗМІ, надаючи якомога більше військової підтримки Україні до січня (інавгурації Дональда Трампа), представники адміністрації Байдена сподіваються дати Україні сильнішу позицію на переговорах і зміцнити її оборону. Неназваний представник Пентагону заявив медіа, що перед виборами адміністрація планувала доставити Україні решту допомоги до квітня.

Постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці – і вплив збільшення постачання зброї на військові запаси Штатів, зокрема у ППО, викликає "велике занепокоєння", заявив виданню інший американський високопосадовець.

Зокрема, США розглядають такі варіанти, як-от викуп зброї в інших країн для передання Україні, заявив медіа чиновник.