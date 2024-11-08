CNN: Адміністрація Байдена дозволила оборонним підрядникам США лагодити техніку в Україні
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена надала дозвіл американським оборонним підрядникам обслуговувати та ремонтувати техніку українських військових в Україні. Про це пишуть Reuters та CNN із посиланням на обізнаних співрозмовників.
За даними CNN, адміністрація Байдена дозволила американським підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту зброї, наданої США, зокрема винищувачів F-16 та систем протиповітряної оборони Patriot.
Підрядники розташовуватимуться далеко від фронту, займаючись лише технічними завданнями, зазначив співрозмовник журналістів.
"Невелика кількість підрядників в Україні, які проводять технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання у разі його пошкодження та технічне обслуговування в міру потреби", – сказав він.
- У вересні 2024-го президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна має на озброєнні більше систем протиповітряної оборони Patriot, ніж про це офіційно повідомлялось, але їх все одно недостатньо, як і ракет до них.