CNN: Адміністрація Байдена дозволила оборонним підрядникам США лагодити техніку в Україні

Білий дім раніше забороняв підрядникам ремонтувати військову техніку в Україні, щоб уникнути розміщення американських сил у зоні конфлікту

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена надала дозвіл американським оборонним підрядникам обслуговувати та ремонтувати техніку українських військових в Україні. Про це пишуть Reuters та CNN із посиланням на обізнаних співрозмовників.

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За даними CNN, адміністрація Байдена дозволила американським підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту зброї, наданої США, зокрема винищувачів F-16 та систем протиповітряної оборони Patriot.

Підрядники розташовуватимуться далеко від фронту, займаючись лише технічними завданнями, зазначив співрозмовник журналістів.

"Невелика кількість підрядників в Україні, які проводять технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання у разі його пошкодження та технічне обслуговування в міру потреби", – сказав він.

ДОВІДКА Адміністрація Байдена раніше забороняла американським підрядникам ремонтувати військову техніку в Україні, щоб уникнути розміщення американських сил у зоні конфлікту. Через це пошкоджену техніку доводилося відправляти на ремонт до сусідніх країн НАТО, що призводило до затримок. Наразі розглядається можливість зняття цієї заборони для прискорення обслуговування техніки, але остаточне рішення ще не ухвалене. Адміністрація Байдена раніше забороняла американським підрядникам ремонтувати військову техніку в Україні, щоб уникнути розміщення американських сил у зоні конфлікту. Через це пошкоджену техніку доводилося відправляти на ремонт до сусідніх країн НАТО, що призводило до затримок. Наразі розглядається можливість зняття цієї заборони для прискорення обслуговування техніки, але остаточне рішення ще не ухвалене.

У вересні 2024-го президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна має на озброєнні більше систем протиповітряної оборони Patriot, ніж про це офіційно повідомлялось, але їх все одно недостатньо, як і ракет до них.