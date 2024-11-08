CNN: Администрация Байдена позволила оборонным подрядчикам США чинить технику в Украине
Администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила американским оборонным подрядчикам обслуживать и ремонтировать технику украинских военных в Украине. Об этом пишут Reuters и CNN со ссылкой на осведомленных собеседников.
По данным CNN, администрация Байдена разрешила американским подрядчикам работать в Украине для обслуживания и ремонта оружия, предоставленного США, в том числе истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны Patriot.
Подрядчики будут располагаться вдали от фронта, занимаясь только техническими задачами, отметил собеседник журналистов.
"Небольшое количество подрядчиков в Украине, которые проводят техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет обеспечить быстрый ремонт предоставленного США оборудования в случае его повреждения и технического обслуживания по мере необходимости", – сказал он.
- В сентябре 2024-го президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина имеет на вооружении больше систем противовоздушной обороны Patriot, чем об этом официально сообщалось, но их все равно недостаточно, как и ракет к ним.