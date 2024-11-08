CNN: Администрация Байдена позволила оборонным подрядчикам США чинить технику в Украине

Белый дом ранее запрещал подрядчикам ремонтировать военную технику в Украине во избежание размещения американских сил в зоне конфликта

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила американским оборонным подрядчикам обслуживать и ремонтировать технику украинских военных в Украине. Об этом пишут Reuters и CNN со ссылкой на осведомленных собеседников.

По данным CNN, администрация Байдена разрешила американским подрядчикам работать в Украине для обслуживания и ремонта оружия, предоставленного США, в том числе истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны Patriot.

Подрядчики будут располагаться вдали от фронта, занимаясь только техническими задачами, отметил собеседник журналистов.

"Небольшое количество подрядчиков в Украине, которые проводят техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет обеспечить быстрый ремонт предоставленного США оборудования в случае его повреждения и технического обслуживания по мере необходимости", – сказал он.

СПРАВКА Администрация Байдена ранее запрещала американским подрядчикам ремонтировать военную технику в Украине во избежание размещения американских сил в зоне конфликта. Поэтому поврежденную технику приходилось отправлять на ремонт в соседние страны НАТО, что приводило к задержкам. В настоящее время рассматривается возможность снятия этого запрета для ускорения обслуживания техники, но окончательное решение еще не принято. Администрация Байдена ранее запрещала американским подрядчикам ремонтировать военную технику в Украине во избежание размещения американских сил в зоне конфликта. Поэтому поврежденную технику приходилось отправлять на ремонт в соседние страны НАТО, что приводило к задержкам. В настоящее время рассматривается возможность снятия этого запрета для ускорения обслуживания техники, но окончательное решение еще не принято.

В сентябре 2024-го президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина имеет на вооружении больше систем противовоздушной обороны Patriot, чем об этом официально сообщалось, но их все равно недостаточно, как и ракет к ним.