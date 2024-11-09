США передает Украине 500 ракет ПВО для Patriot и NASAMS – WSJ

Администрация Байдена хочет передать как можно больше военной поддержки до инаугурации Трампа, ранее хотела предоставить до апреля, заявили источники

Patriot (Иллюстративное фото: Минобороны США)

Пентагон посылает в Украину более 500 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, заявило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента Джо Байдена.

По его словам, такую помощь выделяют в ответ на усиление российских дроновых и ракетных атак, ожидается, что вооружение от США прибудет "в ближайшие недели".

Один американский чиновник заявил медиа, что эти поставки ракет должны удовлетворить потребности украинского ПВО до конца 2024 года.

Анонимные чиновники рассказали изданию: администрация Байдена пытается послать Украине военное снаряжение на миллиарды долларов до окончания каденции – это сталкивается с серьезными логистическими преградами и вызывает беспокойство, что поставки исчерпают и без того напряженные запасы в Штатах.

В общем, неиспользованными остаются $7 млрд долларов, на которые Пентагон может передавать Украине оружие и боеприпасы из своих запасов, а также более $2 млрд для финансирования долгосрочных контрактов на снаряжение для Киева.

По данным СМИ, оказывая как можно больше военной поддержки Украине до января (инаугурации Дональда Трампа), представители администрации Байдена надеются дать Украине более сильную позицию на переговорах и укрепить ее оборону. Неназванный представитель Пентагона заявил медиа, что перед выборами администрация планировала доставить Украине остальную помощь до апреля.

Поставки оружия в Украину обычно длятся недели или даже месяцы – и влияние увеличения поставки оружия на военные запасы Штатов, в частности у ПВО, вызывает "большую обеспокоенность", заявил изданию другой американский высокопоставленный чиновник.

В частности, США рассматривают такие варианты, как выкуп оружия у других стран для передачи Украине, заявил медиа чиновник.