Командувач Повітряних сил доповів на Ставці про розробку нових рішень у боротьбі з КАБами

Анатолій Кривоножко (Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Виконувач обов'язків командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко доповів щодо боротьби з засобами російського повітряного терору.

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Кривоножко доповів про посилення протиповітряної оборони в регіонах, які найбільше цього потребують, розробку нових рішень у боротьбі з керованими авіабомбами (КАБами), посилення мобільних вогневих груп.

Зеленський також наголосив, що зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "шахедів", ніж минулої осені, тож Україна має повноцінно їм протидіяти.

У червні LIGA.net писала про проблему російських КАБів і складнощі в протидії авіабомбам.

Зокрема, професор Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук у коментарі LIGA.net розповідав, що боротися безпосередньо з КАБами немає сенсу. Щомісяця РФ випускає їх по Україні понад 3000, тому більш ефективний спосіб протидії – винищення їхніх носіїв.

А речник Повітряних сил Ілля Євлаш додав, що треба бити по російських аеродромах та руйнувати їхню авіаційну інфраструктуру.

Однак теоретично КАБи можна збивати, сказав LIGA.net авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Наприклад, на це здатен зенітно-артилерійський комплекс Skynex, який є на озброєнні України. Проте для ефективної протидії керованим авіабомбам ці системи мають покривати всю лінію боєзіткнення у неймовірній кількості.