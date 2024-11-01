Росіяни вдарили ФАБ-250 по Харкову та Дергачах – постраждали п'ятеро людей, є пошкодження

Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни здійснили авіаудари по Харкову та передмістю – постраждали п'ятеро людей, є пошкодження, повідомила обласна прокуратура.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними правоохоронців, близько 21:15 31 жовтня Збройні сили РФ вдарили по Київському району Харкова – чоловік та жінка зазнали гострої реакції на стрес, пошкоджено житловий будинок та машини.

Приблизно у цей самий час РФ атакувала з авіації по Дергачах: зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, охоронець отримав поранення склом, у водія та ще одного охоронця діагностували гостру реакцію на стрес, виникла пожежа.

Попередньо, обидва удари були завдані ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції, який збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура