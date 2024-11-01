Росіяни вдарили ФАБ-250 по Харкову та Дергачах – постраждали п'ятеро людей, є пошкодження
Росіяни здійснили авіаудари по Харкову та передмістю – постраждали п'ятеро людей, є пошкодження, повідомила обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, близько 21:15 31 жовтня Збройні сили РФ вдарили по Київському району Харкова – чоловік та жінка зазнали гострої реакції на стрес, пошкоджено житловий будинок та машини.
Приблизно у цей самий час РФ атакувала з авіації по Дергачах: зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, охоронець отримав поранення склом, у водія та ще одного охоронця діагностували гостру реакцію на стрес, виникла пожежа.
Попередньо, обидва удари були завдані ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції, який збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.
Правоохоронці відкрили справу за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – 12 років тюрми.
- Ввечері 31 жовтня росіяни декілька разів атакували Полтавську громаду безпілотниками – пошкоджено три житлові будинки та господарчу споруду, врятовано двох людей.
- На ранок Повітряні сили повідомили, що українські захисники збили 31 російський безпілотник та одну керовану авіаракету Х-59/69, але решта теж не досягла цілей.