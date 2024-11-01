Ввечері росіяни атакували Полтаву дронами – врятовано двох людей, були руйнування і пожежі
Ввечері 31 жовтня росіяни декілька разів атакували Полтавську громаду безпілотниками – пошкоджено три житлові будинки та господарчу споруду, врятовано двох людей. Про це повідомив очільник обладміністрації Філіп Пронін.
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За його словами, окупанти завдали ударів дронами по цивільній інфраструктурі – рятувальники дістали двох людей з палаючого будинку, обійшлося без загиблих.
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що пожежі та руйнування сталися унаслідок падіння російських безпілотників.
На 22:40 повідомлялося про ліквідацію двох пожеж та локалізацію ще двох займань, ліквідація наслідків атаки окупантів тривала.
Загалом відомство залучило понад 50 рятувальників та 14 одиниць техніки, на місці працювали й психологи ДСНС.
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