У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 3 вересня

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У лікарнях Полтави померли ще три людини, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по Інституту зв’язку 3 вересня. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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За його словами, кількість загиблих у результаті російської атаки збільшилась до 58 людей.

"Щирі співчуття рідним та близьким. Це наш спільний біль. Світла памʼять усім безневинним жертвам ворожих атак", – написав Пронін.

5 вересня було завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по навчальному закладу. Тоді було відомо про 55 загиблих та понад 300 поранених.

3 вересня росіяни вдарили двома ракетами (попередньо, "Іскандер-М") по навчальному закладу у Полтаві – військовому Інституту зв'язку, а також медичному закладу.

Головком ЗСУ Сирський заявив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

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