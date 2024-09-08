В Полтаве выросло количество погибших в результате российского удара 3 сентября
В больницах Полтавы скончались еще три человека, пострадавшие в результате российского ракетного удара по Институту связи 3 сентября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
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По его словам, количество погибших в результате российской атаки увеличилось до 58 человек.
"Искренние соболезнования родным и близким. Это наша общая боль. Светлая память всем невинным жертвам вражеских атак", – написал Пронин.
5 сентября были завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по учебному заведению. Тогда было известно о 55 погибших и более 300 раненых.
- 3 сентября россияне ударили двумя ракетами (предварительно "Искандер-М") по учебному заведению в Полтаве – военному Институту связи, а также медицинскому заведению.
- Главком ВСУ Сырский заявил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.
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