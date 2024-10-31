РФ скинула КАБ на під'їзду Харкові: загинула дитина, 35 постраждалих, під завалами люди
В результаті російської атаки пізно ввечері 30 жовтня у Харкові загинула дитина, 35 людей отримали поранення. Про це станом на ранок 31 жовтня повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Удару по дев'ятиповерховому будинку окупанти завдали, попередньо, авіаційною бомбою ФАБ-500.
Зранку рятувальники повідомили, що зруйновано під’їзд з п'ятого по перший поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Синєгубов уточнив, що хлопчику, якого вбила країна-терорист, було 11 років. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Понад пів години медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.
- 28 жовтня РФ здійснила авіаудар по будівлі Держпрому у Харкові, внаслідок чого постраждали семеро людей.
- У ніч проти 29 жовтня Росія завдала удару по приватному сектору Основ'янського району Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини.