РФ скинула КАБ на під'їзду Харкові: загинула дитина, 35 постраждалих, під завалами люди

Фото: ДСНС

В результаті російської атаки пізно ввечері 30 жовтня у Харкові загинула дитина, 35 людей отримали поранення. Про це станом на ранок 31 жовтня повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Удару по дев'ятиповерховому будинку окупанти завдали, попередньо, авіаційною бомбою ФАБ-500.

Зранку рятувальники повідомили, що зруйновано під’їзд з п'ятого по перший поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Синєгубов уточнив, що хлопчику, якого вбила країна-терорист, було 11 років. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Понад пів години медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.